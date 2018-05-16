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Волкер: жители Донбасса хотят вернуться под контроль Киева
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У жителей Донбасса обнаружили желание вернуться во власть Киева 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Донбасса желают возвращения региона под контроль официальной украинской власти. С таким заявлением в интервью «Голосу Америки» выступил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Пообщавшись с жителями подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей, Волкер пришел к выводу, что они все этого хотят. «Это полностью противоречит кремлевской риторике», — сказал Волкер.
«Интересно, что все они общались на русском. Это, очевидно, этнические русские. Все они проживают здесь и все говорят, что самое важное — это мир и что территорию необходимо вернуть Украине. Они об этом очень четко заявляли. Когда мы слышим от российской власти, что русскоязычное население настроено против Украины, чувствует угрозу, что это этнический конфликт — все это, очевидно, не так», — добавил представитель Госдепа.
Курт Волкер находился в Донбассе 15 мая. Во время своего визита он провел встречу с командующим операцией объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. При этом посещать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народную республики Волкер отказался, заявив, что хотел бы посетить Донецк и Луганск, когда эти города вернутся под контроль Киева.
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