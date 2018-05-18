Как Германия могла получить формулу «Новичка»

Немецкая разведка могла получить формулу отравляющего вещества А-234 в первой половине 1990-х годов. Такие сведения добыли журналисты немецких СМИ в ходе расследования. По их данным, образец яда спецслужбам передал российский учёный. Взамен он якобы попросил предоставить ему вид на жительство в Германии. Позднее формулу вещества передали США Великобритании . Между тем Лондон продолжает настаивать, что А-234, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, мог быть произведён только в России

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) располагает образцами сильнодействующего нервно-паралитического газа А-234, называемого на западе «Новичок», как минимум с первой половины 1990-х годов. Такая информация была опубликована в немецкой прессе и стала общедоступной благодаря специальному совместному расследованию журналистов еженедельника Die Zeit, газеты Süddeutsche Zeitung, а также медиакомпаний WDR и NDR.

Для разработки противоядия

По словам журналистов, некий российский учёный в начале 1990-х годов предложил сотрудникам немецкой разведки образец отравляющего вещества в обмен на предоставление ему самому и членам его семьи вида на жительства в ФРГ. Однако политики вновь объединённой Германии решили отказаться от получения самого яда. Дело в том, что в 1990 году ФРГ добилась вывоза с территории страны химического оружия, принадлежащего США, и немецкие власти опасались, что хранение образцов А-234 вызовет опасения мирового сообщества в том, что Берлин стремится разработать собственное химическое оружие.

Поэтому Гельмут Коль , который в те годы был федеральным канцлером ФРГ, договорился, чтобы анализ полученного от российского учёного вещества был проведён в лаборатории Швеции . Позднее немецкие специалисты получили от шведских коллег формулу А-234.

Через некоторое время, по распоряжению Гельмута Коля, формула российского отравляющего вещества была передана спецслужбам других стран, в том числе разведкам Великобритании и США.

Кроме того, как сообщает Deutsche Welle, в ряде стран НАТО после этого было произведено некоторое количество А-234 для «разработки противоядия».

По сведениям немецких журналистов, россиянин, который предоставил разведслужбе ФРГ образец отравляющего вещества, «после этого въехал в Германию и некоторое время жил под охраной Бундесвера». Сведениями о его дальнейшей судьбе немецкая пресса не располагает.

Журналисты направили запрос в BND и немецкое правительство по поводу публикаций о получении разведчиками ФРГ формулы А-234, однако оба ведомства ответили, что «готовы обсуждать вопросы, связанные с разведкой, только в соответствующих рабочих комитетах Бундестага ».

В свою очередь, правительство Швеции ответило немецким сотрудникам СМИ, что не располагает сведениями о роли страны в событиях 1990-х годов, связанных с получением BND образцов А-234. Шведский кабинет министров также заявил, что его представителям «необходимо время», чтобы выяснить судьбу того образца отравляющего вещества, который шведская сторона получила от немецких спецслужб.

О боевых отравляющих веществах так называемой серии «Новичок» широкой общественности стало известно после госпитализации бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери. По версии британских следователей, Скрипали были отравлены именно этим ядом. В причастности к преступлению британские власти сразу же обвинили РФ, но предоставить доказательства обвинения отказались. Российская сторона неоднократно заявляла о том, что не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.

Установить производителя невозможно

В начале апреля эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогли определить, в какой стране было создано вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь. В свою очередь, ветеран Службы внешней разведки РФ Лев Корольков рассказал RT, что нынешняя публикация в немецкой прессе лишний раз говорит о невозможности точно установить производителя того яда, с помощью которого было совершено покушение на экс-сотрудника ГРУ России. По словам эксперта, образцы А-234 спецслужбы США и Великобритании наверняка получали и ранее, причём не только от немецкой разведки.

«После распада СССР многие специалисты в области химии, в том числе те, кто был связан с производством и разработкой химического оружия, переехали в Соединённые Штаты. И, конечно же, они поделились своими знаниями с американскими и британскими специалистами. Потом это оружие могло быть передано спецслужбами США и Соединённого Королевства, кому угодно. Так что не исключаю, что мы никогда не сможем понять, кто же именно произвёл вещество, которым пытались ликвидировать перебежчика из РФ», — сказал Корольков.

26 марта президент Чехии Милош Земан поручил контрразведке проверить версию о возможном производстве А-234 в чешском государстве. По итогам проверки глава государства был вынужден признать, что яд данного типа некоторое время производился и складировался на территории республики, однако впоследствии был уничтожен. Как сказал Земан, это вещество чешские химики создавали для опытно-экспериментальных целей в небольших количествах.

18 апреля 2018 года постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что нервно-паралитические вещества данного типа создавались и запатентованы в США. В качестве доказательства он привёл обращение ведомства Соединённых Штатов по патентам и товарным знакам к России от 1 декабря 2015 года. В обращении содержалась просьба «проверить патентоспособность изобретения, сделанного американским научным сотрудником Рубином». Речь шла о создании этим изобретателем специальной пули, содержащей отравляющее вещество типа А-234.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке Ливии в 1998—2003 годах, военный эксперт Игорь Никулин отметил в разговоре с RT, что на территории России А-234 и подобные вещества не производятся уже давно.

«Во времена СССР их делали в Узбекистане, и с распадом Союза вещество осталось на узбекской территории. Позже, по договору с руководством этой республики, «Новичок» (А-234) был уничтожен американскими и британскими специалистами. Так что о судьбе советского вещества надо интересоваться у представителей Узбекистана, Соединённых Штатов или Соединённого Королевства», — считает эксперт.

Дело со многими неизвестными

Ветеран Службы внешней разведки РФ Лев Корольков считает, что помимо невозможности определить происхождение А-234, которым отравили Скрипалей, в этом преступлении есть ещё несколько загадочных моментов, которые препятствуют установлению объективной картины преступления.

«Ни его самого, ни его дочь никто не видел после того, как со скамейки возле торгового центра их увезла «скорая». Соответственно, с материалами допроса этих людей мы тоже не знакомы, а ведь они могут дать много важной информации для следствия», — отметил Корольков.

Он также счёл странным то обстоятельство, что следователи до сих пор не установили непосредственного исполнителя акции по устранению Скрипалей.

«И это при том, что события произошли в небольшом европейском городке, который наверняка напичкан видеокамерами. Так что, по идее, с тем, чтобы их найти, проблем быть не должно. Но тем не менее исполнители даже не установлены. Это говорит о том, что их, вероятнее всего, вообще не искали или не хотят искать», — заключил специалист.

Однако, по мнению ведущего научного сотрудника Центра британских исследований Елены Ананьевой , несмотря на публикацию Die Zeit и другие нестыковки в деле о покушении на Скрипаля, Великобритания не откажется от обвинений в адрес России в причастности к инциденту в Солсбери.

«Ещё раньше президент Чехии заявлял, что «Новичок» производили в его стране. И, как мы видим, британская сторона это проигнорировала. Дело в том, что если официально признать, что Москва не имеет никакого отношения к попытке убить Скрипаля, то это означает отставку главу МИД страны Бориса Джонсона и премьер-министра Соединённого Королевства Терезы Мэй», — заявила в интервью RT Ананьева.

Она напомнила, что после признания в том, что вторжение в Ирак произошло из-за ошибочных данных о наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения, в отставку ушёл бывший глава британского правительства Тони Блэр

«Ни Мэй, ни Джонсон в отставку явно не собираются, а потому будут выкручиваться до последнего», — сказала Ананьева.

По её словам, провокация, связанная с обвинением России в покушении на бывшего сотрудника ГРУ, имела далеко идущие цели.

«Таким образом Мэй надеялась решить свои внутриполитические проблемы, связанные с жёстким противостоянием между консервативной и либеральной партиями, а также с тяжёлым процессом выхода Великобритании из Евросоюза», — подчеркнула эксперт.

По её словам, премьер-министру Соединённого Королевства было важно показать, что страна после выхода из ЕС не уходит из Европы, а скандал вокруг инцидента в Солсбери и последующее введение санкций против России были призваны сплотить европейские страны вокруг Лондона.

По мнению Ананьевой, при нынешнем правительстве Великобритании отношения между этой страной и Россией вряд ли вернутся на тот уровень, который был до скандала вокруг покушения на Скрипалей.