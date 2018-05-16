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Порошенко напомнили о недостроенном мосте
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Порошенко напомнили о недостроенном мосте через Днепр 

ТАСС 3 часа назад
Президенту Украины Петру Порошенко не стоит рассуждать о соблюдении международного права в связи с открытием Крымского моста, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Порошенко заявил, что считает возведение Крымского моста свидетельством пренебрежения международным правом со стороны России.
"Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права. За четыре года наша страна, которую он называет "оккупантом", построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Украинские власти, по словам главы Крыма, за те же четыре года развязали в своей стране гражданскую войну, убили десятки тысяч людей, потеряли Донбасс, перекрыли крымчанам воду и электричество, устроили транспортную и продовольственную блокаду полуострова, засылают на полуостров диверсантов и грозят войной.
"Так что, нам есть, с чем сравнивать", — отметил он.
По словам, Аксенова, из-за строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее.
"25 лет назад (19 апреля 1993 года) Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километра. Мост до сих пор не построен", — отметил глава Крыма.

Открытие моста

Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин дал старт работе автомобильной части Крымского моста, отправившись по нему за рулем "КамАЗа" во главе колонны строительной техники. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.
Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя.
18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.
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