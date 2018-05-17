В Каире пройдет совещание ЛАГ по вопросу Иерусалима

Встреча пройдет по инициативе Саудовской Аравии , которая председательствует в ЛАГ в настоящее время.

В среду в египетской столице прошло предварительное совещание ЛАГ на уровне постоянных представителей, на котором был согласован проект резолюции. Утвердить этот проект должны будут министры.

При этом арабские дипломаты не стали раскрывать содержание проект резолюции, основные заседания проходили в закрытом для СМИ режиме. Саудовский представитель сообщил лишь, что резолюция будет отражать уже известную позицию арабского мира по решению США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство. В свою очередь, официальный представитель ЛАГ Хусам Заки сообщил, что секретариату организации было поручено разработать комплекс мер для противодействия этому решению США.

Ранее панарабская организация осудила применение силы израильской армией против палестинских демонстрантов, а также заявила о незаконности действий Вашингтона по переносу посольства.