В США призвали Украину разбомбить Крымский мост

Американский журналист Том Роган в своей статье « Украине следует разрушить Крымский мост Путина» (Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge) для The Washington Examiner заявил, что Киев мог бы ударить по мосту с воздуха.

«К счастью, Украина обладает средствами для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он (Крымский мост. — RNS) хотя бы временно стал непригодным для использования», — написал Роган.

По его словам, из-за значительной длины моста украинская авиация может нанести удар, при этом снизив риск гибели тех, кто будет в это время по нему ехать.

«Частичное разрушение моста, пусть даже и временное, будет четким сигналом от Киева Москве, что украинцы не смирятся с подобной формализацией захвата территорий», — подчеркивает журналист.