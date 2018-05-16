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В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
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В США призвали Украину разбомбить Крымский мост 

Rambler News Service 23 минуты назад
Американский журналист Том Роган в своей статье «Украине следует разрушить Крымский мост Путина» (Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge) для The Washington Examiner заявил, что Киев мог бы ударить по мосту с воздуха.
«К счастью, Украина обладает средствами для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он (Крымский мост. — RNS) хотя бы временно стал непригодным для использования», — написал Роган.
По его словам, из-за значительной длины моста украинская авиация может нанести удар, при этом снизив риск гибели тех, кто будет в это время по нему ехать.
«Частичное разрушение моста, пусть даже и временное, будет четким сигналом от Киева Москве, что украинцы не смирятся с подобной формализацией захвата территорий», — подчеркивает журналист.
15 мая в торжественной церемонии открытия Крымского моста принял участие президент России Владимир Путин. Сегодня в 5:30 мск открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе — его длина составляет 19 км.
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