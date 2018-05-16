«Украине нужно взорвать путинский мост в Крым»

Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин открыл Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский полуостров Крым с территорией России . Путин сделал это в типичной для него манере, возглавив колонну автомобилей, проехавшую по мосту.

Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста.

Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации. Разумеется, с точки зрения Путина, в этом и заключается вся суть. Этот мост обошелся российскому правительству , стоящему на пороге банкротства, в миллиарды долларов, однако он является наглядным свидетельством физического и психологического присвоения Россией части территорий Украины.

К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать.

Как отреагирует Путин?

Вероятнее всего, он решит увеличить интенсивность наступления на интересы Украины на востоке этой страны. Однако в ближайшие несколько месяцев эта эскалация, скорее всего, все равно произойдет, потому что Путин хочет постепенно поглотить Украину вместо того, чтобы открыто захватить ее (просто он не хочет терять ту выгоду, которую ему принесет Чемпионат мира по футболу, провоцируя новый дипломатический кризис). Но если вывести мост из строя, пусть даже на время, это станет мощным сигналом Киева Москве — сигналом о том, что украинцы не смирятся с такой формализацией путинского захвата их территорий.

Удары с воздуха также позволят выполнить две другие задачи: привлечь внимание к кумовству, которое стоит за реализацией этого проекта (контракт на строительство моста был заключен с любимым олигархом Путина Аркадием Ротенбергом ), и бросить вызов российским националистическим нарративам на том языке, который русские понимают. Что касается второго пункта, подумайте о том, что все репортажи RT о церемонии открытия этого моста содержали в себе упоминания о мужественности Путина и о национальном превосходстве великой России. Поэтому бомбовый удар по мосту станет резким личным ответом амбициям Путина и его пропагандистскому нарративу.

В настоящий момент нравственная безотлагательность действий очевидна. Если государство мирится с захватом своих территорий и позволяет агрессору присоединять их, это значит, что это государство уже встало на путь исчезновения.