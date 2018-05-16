ЕС ужесточит контроль за шенгенскими визами

Еврокомиссия (ЕК) предложила ужесточить проверку данных и контроль в рамках визовой системы Шенгенского соглашения. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос

Преступники и потенциальные террористы не должны иметь возможность пробраться в Европу незамеченными, заявил он.

Поэтому Европа, по словам Аврамопулоса, должна модернизировать визовую информационную систему и дать пограничникам больше информации о въезжающих, в первую очередь — негражданах ЕС

Как предлагают разработчики новой концепции, все поданные на шенгенскую визу документы должны быть сверены с данными криминальной полиции, миграционных и антитеррористических служб.

Кроме того, должно быть выяснено, не использовал ли податель разные имена, въезжая ранее в ЕС. Однако каким образом это можно сделать, не сообщается.

Также планируется создать единую базу, где будут хранится данные обо всех лицах, когда-либо запрашивавших шенгенскую визу. Туда же будут включены и данные о выданных негражданам ЕС видах на жительство и долгосрочных визах. Предполагается, что пограничники ЕС и силовики получат упрощенный доступ к этой базе.