В химатаке в Сирии нашли вину России

«Россия, которая обещала миру в 2013 году, что гарантирует уничтожение запасов химического оружия в Сирии, в конечном итоге несет ответственность за его дальнейшее там использование», — заявили в Госдепе.

В опубликованном докладе говорится, что в районе Саракиб, вероятнее всего, применялся хлор. К такому заключению эксперты пришли, исследовав два баллона, в которых содержалось вещество, а также изучив показания свидетелей и их симптомы.

В 2018 году сообщалось о трех химических атаках. 22 января сирийская правительственная армия якобы применила хлор в Восточной Гуте. 5 февраля сообщалось о бомбардировке боеприпасами с хлором Саракиба. 7 апреля появились сообщения о применении химического оружия в Думе , в результате чего погибли 43 человека.