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В химатаке в Сирии нашли вину России
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В химатаке в Сирии нашли вину России 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
США обвинили сирийские власти в использовании химоружия и заявили об ответственности России за случившееся. К такому выводу в Госдепартаменте пришли после публикации доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает «Интерфакс».
«Россия, которая обещала миру в 2013 году, что гарантирует уничтожение запасов химического оружия в Сирии, в конечном итоге несет ответственность за его дальнейшее там использование», — заявили в Госдепе.
В Минобороны России считают, что выводы миссии ОЗХО бездоказательны.
В опубликованном докладе говорится, что в районе Саракиб, вероятнее всего, применялся хлор. К такому заключению эксперты пришли, исследовав два баллона, в которых содержалось вещество, а также изучив показания свидетелей и их симптомы.
В 2018 году сообщалось о трех химических атаках. 22 января сирийская правительственная армия якобы применила хлор в Восточной Гуте. 5 февраля сообщалось о бомбардировке боеприпасами с хлором Саракиба. 7 апреля появились сообщения о применении химического оружия в Думе, в результате чего погибли 43 человека.
Вслед за последним инцидентом США, Великобритания и Франция нанесли совместный удар по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие.
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Комментарии4  Ещё 17 источников 
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