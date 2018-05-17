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В Ереване нашли еще один повод перекрыть улицы
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В Ереване нашли еще один повод перекрыть улицы 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
В Ереване демонстранты перекрыли проспект Аршакуняц, разбили палатки и собираются там переночевать. Об этом сообщает информагентство News.am.
Протестующие требуют освобождения членов вооруженной группы «Сасна црер», захватившей в 2016 году здание полка патрульно-постовой службы в столице Армении.
В среду, 16 мая, судья отклонил ходатайство об освобождении 11 боевиков — адвокаты просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде из-за изменившейся политической ситуации в стране. Членам группы инкриминируются тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства.
Стражи порядка в происходящее не вмешиваются.
16 мая Жители Еревана ворвались в здание городской мэрии и потребовали отставки главы столицы Армении Тарона Маргаряна. Демонстранты потребовали от градоначальника объяснений по поводу вырубки деревьев в парке 2800-летия Еревана неподалеку от здания мэрии. Когда протестующие поняли, что Тарон Маркарян к ним не спустится, они ворвались в здание и прошли через турникет, несмотря на противодействие охраны.
17 июля 2016 года «Сасна црер» захватила здание полиции и потребовала отставки президента Сержа Саргсяна. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. Операция по освобождению здания завершилась 31 июля, все боевики сдались властям.
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