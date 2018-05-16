ЕС прокомментировал ситуацию с журналистами на Украине

В ЕС прокомментировали ситуацию с российскими журналистами на Украине

Евросоюз признает право государств на обеспечение своей безопасности, но это должно осуществляться при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод, заявил РИА Новости в среду представитель Евросоюза, комментируя сообщения о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обысках в офисе РИА Новости.

"Нам известно о деле, на которое вы ссылаетесь. ЕС придает огромное значение свободе выражения мнений и СМИ. ЕС признает право каждой страны на обеспечение своей национальной безопасности и защиту своих граждан. Это должно быть сделано при полном уважении основных прав и свобод, включая европейскую конвенцию о правах человека", — сказал собеседник агентства.

О задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее сообщил РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым ", которая ведет дело Вышинского.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.