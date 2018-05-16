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Почему Лондон молчит о местонахождении Скрипалей
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Почему Лондон молчит о местонахождении Скрипалей 

RT на русском 16 мая 2018
Фото: РИА Новости © Алекс Макнотон
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы, однако в британских СМИ не обнаружить фотографий или видеозаписей этого события. Власти отказываются сообщать о его местонахождении. Данных о том, где находится его дочь Юлия Скрипаль, также нет. В Москве в очередной раз потребовали предоставить дипломатам доступ к российским гражданам и призвали Великобританию провести открытое расследование. Почему Лондон избегает публичности вокруг инцидента в Солсбери — в материале RT.
Лондон не готов цивилизованно решать ситуацию вокруг дела Скрипаля. Об этом в интервью зарубежной прессе заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Наши призывы к Лондону пересмотреть свой деструктивный курс, попытаться вместе честно и открыто разобраться в произошедшем, предпочитают не слышать. Российскую сторону прежде всего беспокоят состояние здоровья и положение наших соотечественников», — сказал министр в беседе с аргентинским изданием «Кларин».
Напомним, 18 мая в Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший тяжёлое отравление в британском Солсбери в начале марта, выписан из больницы. Вместе с тем в ведомстве отказались комментировать подробности лечения россиянина и его дочери Юлии.
«Несмотря на то, что эти пациенты уже выписаны, у них остаётся право на конфиденциальность, что ограничивает нас в предоставлении подробных отчётов о лечении этих людей. Однако лечение пострадавших от нервно-паралитического вещества предполагает стабилизацию и поддержание их состояния до тех пор, пока их организм не сможет вырабатывать больше ферментов, чтобы заменить повреждённые в результате отравления», — заявили в больнице.
По словам главы окружной больницы Солсбери Кары Чарльз-Баркс, относительно скорая выписка Сергея и Юлии Скрипалей, а также пострадавшего полицейского Ника Бейли, стала возможна благодаря напряжённой работе и профессионализму сотрудников лечебного учреждения.
«Это фантастическая новость, что Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы покинуть больницу… Это было трудное время для всех, кто пострадал при инциденте — пациентов, наших сотрудников и жителей Солсбери», — заявила Чарльз-Баркс.
В свою очередь, глава сестринского отделения больницы Лорна Уилкинсон добавила, что выписка Сергея Скрипаля стала важным этапом его восстановления, которое теперь будет продолжаться вне стен лечебного учреждения.
«Удержание или похищение»
В посольстве России выразили удовлетворение тем, что лечение Скрипаля было успешным, и пожелали ему полного выздоровления. Однако дипломаты отметили, что британские власти отказываются комментировать местонахождение Скрипалей и состояние их здоровья.
«Британская сторона, несмотря на наши неоднократные запросы, продолжает уходить от прямого общения с нами по вопросам, касающимся состояния здоровья и местонахождения Сергея Скрипаля и его дочери. Отказы обосновываются ссылками то на британское гражданство Сергея Скрипаля, то на «независимость полиции», ведущей расследование», — заявил пресс-секретарь посольства.
В дипмиссии РФ в Лондоне отмечают, что Великобритания грубо нарушает положения двусторонней Консульской конвенции 1965 года, которая предоставляет России право на общение со своими гражданами.
«В отсутствие возможности лично убедиться в том, что с Сергеем и Юлией Скрипалями все хорошо, будем рассматривать действия британских властей как насильственное удержание или похищение двух российских граждан», — заключили дипломаты.
Ради «моральной правоты»
Напомним, дочь бывшего разведчика Юлия Скрипаль покинула больницу в Солсбери в начале апреля. Сообщалось, что россиянку доставили «в безопасное место», однако с тех пор о её местонахождении ничего не известно. В лондонской полиции сообщили, что специалисты из контртеррористической полицейской сети Великобритании продолжают расследование покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей.
«Это сложное расследование, и следователи продолжают собирать и сопоставлять все доказательства, чтобы выяснить все факты и обстоятельства этого ужасного нападения. В интересах безопасности Сергея и Юлии Скрипалей мы не будем обсуждать имеющие место защитные или охранные мероприятия», — подчеркнули в Скотленд-Ярде.
При этом в британских СМИ не появилось ни одной фотографии Сергея Скрипаля или видеозаписи того, как он покидает больницу. Примечательно, что ранее в случае с отравлением бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко британские власти не препятствовали съёмкам. RT обратился за комментариями в полицию и МИД Великобритании, однако никакой информацию по существу от Лондона к настоящему моменту не получил.
В беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери полиция сообщала о 20 пострадавших, однако про это быстро забыли.
«Столько уже было сказано обвинительных слов со стороны британского руководства, что теперь любые показания, сказанные в прямом эфире с присутствии журналистов, могут поставить под удар основную идею, которая была озвучена премьер-министром Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном», — заметил политолог.
Британские власти утверждают, что вещество, которым отравили Скрипалей, было произведено в России, а за нападением якобы стоит Москва. Однако российское происхождение яда не смогли установить даже в секретной лаборатории «Портон-Даун».
При этом президент Чехии Милош Земан признал, что чешские химики тестировали аналогичное вещество, а позднее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) располагает образцами сильнодействующего нервно-паралитического газа А-234 как минимум с первой половины 1990-х годов.
Бышок уверен, что Лондон не возьмёт свои слова обратно, несмотря на любые аргументы со стороны России.
«Чтобы сохранить свою «моральную правоту», Британия просто решила Скрипаля никому не показывать», — считает эксперт.
Предложение Москвы
На нестыковки в версии британских властей указал, в частности, президент России Владимир Путин.
«Я думаю, что если бы, как утверждают наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, ну может нескольких минут», — отметил глава государства.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи он сообщил, что осведомлён о выписке Скрипаля из больницы, и пожелал ему здоровья.
«Надеюсь, он будет здоров, жив и невредим… Что касается расследования, то мы со своей стороны неоднократно предлагали британским партнёрам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию. С их стороны никакой ответной реакции пока нет. Наше предложение остается открытым», — подчеркнул президент.
RT на русском: последние новости
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