ОЗХО назвала примененное в Идлибе вещество

ОЗХО сообщила, что в атаке по Идлибу в феврале был использован хлор

Как отмечается в заявлении, хлор был распылен из баллонов в результате механического воздействия. К такому выводу эксперты пришли, в частности, после нахождения двух баллонов, ранее содержавших хлор, а также на основе показаний очевидцев и экологических проб.

В начале февраля независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.

МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.

*Террористическая организация, запрещенная в России