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ОЗХО назвала примененное в Идлибе вещество
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ОЗХО сообщила, что в атаке по Идлибу в феврале был использован хлор 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб 4 февраля текущего года, вероятно, был использован хлор, об этом говорится в заявлении организации.
Как отмечается в заявлении, хлор был распылен из баллонов в результате механического воздействия. К такому выводу эксперты пришли, в частности, после нахождения двух баллонов, ранее содержавших хлор, а также на основе показаний очевидцев и экологических проб.
В начале февраля независимая международная комиссия по расследованию преступлений в Сирии заявила, что обеспокоена эскалацией насилия в Идлибе и Восточной Гуте, где, возможно, совершаются преступления с использованием боевого хлорина. Госдепартамент США во вторник вновь обвинил Россию в том, что она "прикрывает" власти Сирии от ответственности за атаки с применением химического оружия.
МИД Сирии назвал безосновательными обвинения со стороны США в использовании химоружия в Восточной Гуте и решительно осудил такие заявления.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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