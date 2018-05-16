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Спикер Совфеда рассказала о телефонном разговоре с главой парламента Армении
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Спикер Совфеда рассказала о телефонном разговоре с главой парламента Армении 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Армянская сторона подтвердила желание участвовать в заседании совместной межпарламентской комиссии России и Армении. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сегодня утром у меня был разговор с председателем парламента Армении Арой Саеновичем (Баблояном — прим ПГ). Он поблагодарил за подготовку нашего совместного заседания, которое должно пройти в Мурманске», — сказала она  Вместе с тем, Валентина Матвиенко сказала, что Ара Баблоян попросил перенести сроки на более поздние. «Они не отказались, но попросили перенести по срокам», — сказал она.
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