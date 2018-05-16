Боец «Азова» рассказал об отказе пожать руку Порошенко

Боец украинского полка «Азов» Олег Толмачев заявил, что отказался пожать руку президенту страны Петру Порошенко из-за его «скучного выступления». Об этом сообщает UA1.

По словам Толмачева, его возмутила речь Порошенко, в которой президент «хвастался» идеей создания министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий.

«Хотя уже четыре года идет война, и он должен был заняться этим неизвестно когда. Еще совсем некстати рассказывал о своем визите в Германию», — отметил Толмачев.

По мнению бойца, если бы Порошенко «не затянул войну», число раненых солдат могло быть значительно меньше.

Толмачев, участвовавший в боевых действиях в Донбассе и получивший ранение под Мариуполем , отказался жать руку Порошенко на церемонии вручения наград победителям Invictus Games (Игры непобеждённых). Они были созданы в 2014 году по инициативе британского принца Гарри как соревнование для бывших и действующих военных, ставших инвалидами.