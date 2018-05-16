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Волкер обвинил РФ в прямом вторжении в Донбасс
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Волкер заявил, что в Донбассе «нет конфликта среди украинцев» 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил на брифинге в Славянске о том, что в Донбассе "нет конфликта среди украинцев, нет этнического и гражданского противостояния". Его слова приводит издание "Апостроф".
"Этот конфликт — следствие прямого вторжения России на восток Украины. Россия напрямую управляет вооруженными силами в регионе, а также осуществляет политический контроль над оккупированными территориями", — заявил Волкер.
По его словам, "вывод российских войск" — лучший способ защиты русскоязычного населения Донбасса.
Он также подчеркнул, что "не намерен" контактировать с представителями ЛНР и ДНР, дабы не давать "ни малейшего повода" легитимизировать народные республики, которых, по его словам, не должно существовать.
Представители Запада, в том числе Волкер, не раз обвиняли Россию как в поддержке ополченцев на востоке Украины, так и в непосредственном участии в конфликте российских войск. Однако доказательств этих утверждений представлено так и не было. Москва многократно заявляла о том, что стороной конфликта в Донбассе не является.
В конце апреля украинский президент Петр Порошенко объявил о завершении режима "антитеррористической операции" в Донбассе и о начале операции "объединенных сил". Руководят операцией уже не представители Службы безопасности Украины, а непосредственно военные.
В ДНР и ЛНР придерживаются мнения, что смена формата операции ситуацию на юго-востоке Украины не изменит.
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