Премьер-министр Грузии надеется на достойную оценку прогресса страны на пути евроатлантической интеграции 

Тбилиси, 16 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили во вторник встретился с членами делегации американского Джеймстаунского фонда, которые посетили страну в рамках регионального тура.
По информации администрации правительства Грузии, в ходе встречи были подчеркнуты возможности развития двусторонних связей. Стороны выразили надежду, что существующее сотрудничество в будущем еще более углубится.
Глава правительства подчеркнул важность практического сотрудничества с НАТО, в том числе в вопросе обеспечения безопасности Черноморского региона. «Надеюсь, что прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, будет оценен соответствующим образом на будущем саммите НАТО», — заявил Г. Квирикашвили.
Члены американской делегации отметили успехи, достигнутые в ходе интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, а также экономический рост страны и ее высокие позиции в международных рейтингах. Была выражена готовность к тесному сотрудничеству с грузинской стороной. «2017 год был образцовым в плане сотрудничества между Грузией и США, и поддержка США в процессе демократического развития Грузии будет играть большую роль», — подчеркнули они. —0—