Премьер-министр Грузии надеется на достойную оценку прогресса страны на пути евроатлантической интеграции

По информации администрации правительства Грузии, в ходе встречи были подчеркнуты возможности развития двусторонних связей. Стороны выразили надежду, что существующее сотрудничество в будущем еще более углубится.

Глава правительства подчеркнул важность практического сотрудничества с НАТО , в том числе в вопросе обеспечения безопасности Черноморского региона. «Надеюсь, что прогресс, достигнутый Грузией на пути евроатлантической интеграции, будет оценен соответствующим образом на будущем саммите НАТО», — заявил Г. Квирикашвили.