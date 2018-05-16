США обеспокоены по поводу Крымского моста

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт во вторник выразила обеспокоенность строительством моста через Керченский пролив.

«Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», — цитирует РИА «Новости» заявление Науэрт.

По ее мнению открытие моста не только «укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию».

Дипломат также подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия моста, в том числе, как Путин проехал по нему на грузовике.