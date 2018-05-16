ФБР выявило информатора в рядах ЦРУ

Американское правительство подозревает бывшего сотрудника ЦРУ в передаче сверхсекретных хакерских программных средств организации WikiLeaks

Подозреваемым оказался Джошуа Адам Шульте, работавший в группе инженерных разработок ЦРУ​​​. Предполагается, что в 2017 году он передал WikiLeaks серию секретных документов "Vault 7" об осуществлении хакерских атак и электронной слежки ведомством, сообщает "Интерфакс"

ФБР провело обыски квартиры подозреваемого и конфисковало его компьютеры и личные записи. Однако улик было недостаточно для предъявления Шульте обвинений в официальном порядке. Сейчас он находится в федеральной тюрьме Манхеттена, но по другому обвинению — в хранении и распространении детской порнографии.

По словам экспертов, утечка данных в WikiLeaks была "одна из наиболее разрушительных в современной истории и включала в себя хакерские инструменты, которые могут быть использованы против частных компаний".

WikiLeaks опубликовал свой первый документ в декабре 2006 года. В октябре 2010 года организация в сотрудничестве с крупными изданиями выпустила почти 400 тысяч документов под названием "иракское досье". В апреле 2011 года WikiLeaks опубликовал около 800 секретных файлов, касающихся заключенных, содержащихся в лагере для задержанных в Гуантанамо. В 2012 году WikiLeaks начал публикацию более пяти миллионов электронных писем о методах работы одного из лидеров в области частной разведки, техасской компании Stratfor

В 2017 году WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ использовать многофункциональные телевизоры в качестве устройства для прослушки.

Шульте — не единственный функционер, допущенный к секретным сведениям, который передавал их WikiLeaks. Другим был Брэдли Мэннинг (теперь Челси, так как он поменял пол): в 2013 году его приговорили к 35 годам лишения свободы за передачу WikiLeaks секретных документов. Еще одним возможным информатором был Сет Рич — сотрудник Демократического комитета США. В 2016 году его убили при загадочных обстоятельствах.

В 2017 году WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ использовать многофункциональные в качестве устройства для прослушки.