«Оттепель» между Кореями сходит на нет 

КНДР отменила саммит с Южной Кореей, назначенный на 16 мая, из-за продолжающихся совместных учений американских и южнокорейских военных, передает агентство Ренхап. Северокорейские СМИ назвали учения провокацией на фоне «оттепели» в межкорейских отношениях.
На встрече, которая должна была состояться в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств, планировалось обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников с Севера и Юга. Инициатором переговоров выступала сама Северная Корея.
КНДР также пригрозили отменить совместный саммит с США. Встреча с участием лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа должна пройти в Сингапуре.