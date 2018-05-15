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«Оттепель» между Кореями сходит на нет
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«Оттепель» между Кореями сходит на нет 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
КНДР отменила саммит с Южной Кореей, назначенный на 16 мая, из-за продолжающихся совместных учений американских и южнокорейских военных, передает агентство Ренхап. Северокорейские СМИ назвали учения провокацией на фоне «оттепели» в межкорейских отношениях.
>> Кореи помирились
На встрече, которая должна была состояться в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств, планировалось обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников с Севера и Юга. Инициатором переговоров выступала сама Северная Корея.
КНДР также пригрозили отменить совместный саммит с США. Встреча с участием лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа должна пройти в Сингапуре.
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