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Открытие Крымского моста возмутило Европу
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Следующий удар России, чудо на Крымском мосту и другие события дня
Следующий удар России, чудо на Крымском мосту и другие события дня

В Евросоюзе возмутились из-за открытия Крымского моста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Евросоюз выразил недовольство открытием Крымского моста на полуостров.
Возведение Россией Крымского моста к полуострову без согласия Украины является еще одним нарушением Москвой суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Об этом пишет «Интерфакс».
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«Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является. Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море», — отметила представитель ЕВС Майя Косьянчич.
В Брюсселе напомнили, что ЕС продолжает осуждать «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права».
Во вторник, 15 мая, российский лидер Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Он проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе колонны из трех десятков грузовиков.
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