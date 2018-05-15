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В ЕС высказались о строительстве Крымского моста
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Следующий удар России, чудо на Крымском мосту и другие события дня
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В ЕС назвали строительство Крымского моста нарушением суверенитета Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внешнеполитическая служба Евросоюза во вторник назвала нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины открытие моста через Керченский пролив.
Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте.
"Российская Федерация построила мост через Керченский пролив к Крымскому полуострову без согласия Украины. Это является еще одним нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является. Мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море", — заявила в этой связи представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
По ее словам, "Европейский союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права".
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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