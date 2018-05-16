Турция предложила генконсулу Израиля покинуть страну

МИД Турции призвал генконсула Израиля в Стамбуле временно покинуть страну

Накануне МИД Израиля предложил генконсулу Турции Иерусалиме покинуть страну. Во вторник аналогичные меры были приняты властями Турции в отношении израильского посла в Анкаре

Дипломатический конфликт между двумя странами происходит в связи с событиями в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН . Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.