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Турция предложила генконсулу Израиля покинуть страну
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МИД Турции призвал генконсула Израиля в Стамбуле временно покинуть страну 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ozan Kose
МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть пределы страны, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник.
Накануне МИД Израиля предложил генконсулу Турции в Иерусалиме покинуть страну. Во вторник аналогичные меры были приняты властями Турции в отношении израильского посла в Анкаре.
Дипломатический конфликт между двумя странами происходит в связи с событиями в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.
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