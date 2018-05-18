Киев поддержал идею взорвать Крымский мост

Власти Украины не подтверждали факт телефонного разговора с Роганом.

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