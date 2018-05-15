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Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
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Отважные девчушки оседлали питона-гиганта 

Рамблер 4 часа назад
Катание на лошадях и пони — привычное развлечение в российских парках. А вот в Индонезии дети предпочитают более экзотические забавы. Две девочки попытались оседлать заползшего во двор дома гигантского питона, и младшей это даже удалось. Кроха забралась на рептилию с ногами и сидела на спине питона, когда он полз. Сетчатые питоны, которые водятся в Южной и Юго-Восточной Азии, считаются самыми крупными на планете змеями. Они могут вырасти до семи метров в длину. Пищей питонам служат грызуны, птицы, мелкие копытные, но не брезгуют они и домашними животными, включая собак. Автор ролика с экстремальной игрой юных индонезиек неизвестен, но после того, как видео выложили в социальной сети, оно собрало миллионы просмотров. Некоторые комментаторы восхищаются смелостью подружек, а другие им завидуют.
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