Отважные девчушки оседлали питона-гиганта 

Катание на лошадях и пони — привычное развлечение в российских парках. А вот в Индонезии дети предпочитают более экзотические забавы. Две девочки попытались оседлать заползшего во двор дома гигантского питона, и младшей это даже удалось. Кроха забралась на рептилию с ногами и сидела на спине питона, когда он полз. Сетчатые питоны, которые водятся в Южной и Юго-Восточной Азии, считаются самыми крупными на планете змеями. Они могут вырасти до семи метров в длину. Пищей питонам служат грызуны, птицы, мелкие копытные, но не брезгуют они и домашними животными, включая собак. Автор ролика с экстремальной игрой юных индонезиек неизвестен, но после того, как видео выложили в социальной сети, оно собрало миллионы просмотров. Некоторые комментаторы восхищаются смелостью подружек, а другие им завидуют.