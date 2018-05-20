Путина назвали «хозяином мировой политической арены»

По мнению автора текста, российский лидер "ясно показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене".

Накануне переговоров с Меркель Путин встретился с сирийским лидером Башаром Асадом , которого, отмечается в статье, немецкий канцлер обвиняла в "массовых убийствах". Ранее, продолжает автор, российский лидер открыл мост, связывающий Россия Крымом , что было подвергнуто осуждению немецким правительством.

Несмотря на это за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель "сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи". "Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть", — резюмирует автор.