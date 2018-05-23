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Адвокат рассказал о состоянии Вышинского
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Адвокат рассказал о состоянии Вышинского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Кирилл Вышинский/Facebook.com
Адвокат главы портала РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал о состоянии своего подзащитного. Об этом сообщает RT.
"Держится молодцом, насколько это возможно для человека, находящегося под стражей. Всех просил поблагодарить за поддержку, которую ему оказывают", — сказал Доманский.
По его словам, Вышинский надеется на рассмотрение своего дела в апелляционном суде.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности обмена задержанного в Херсоне Кирилла Вышинского на находящегося в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова.
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Комментарии126  Ещё 105 источников 
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