Адвокат рассказал о состоянии Вышинского

"Держится молодцом, насколько это возможно для человека, находящегося под стражей. Всех просил поблагодарить за поддержку, которую ему оказывают", — сказал Доманский.

По его словам, Вышинский надеется на рассмотрение своего дела в апелляционном суде.