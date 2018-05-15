Кто остановит «международного хулигана» Трампа? 

Ситуация на мировом энергетическом рынке характеризуется достаточным объемом предложения, поэтому иностранные партнеры Тегерана могут безболезненно сокращать масштабы приобретения иранской нефти. Такое мнение 14 мая высказал президент Дональд Трамп, представив госсекретарю США Майклу Помпео и американскому министру финансов Стивену Мнучину свое определение по поводу односторонних санкций, направленных против нефтегазового сектора Ирана. Глава Госдепартамента и министр финансов получают право применять ограничительные меры в отношении третьих стран, покупающих иранскую нефть. Смогут ли партнеры и союзники США добиться исключений для себя? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного постоянными членами Совбеза ООН и Германией с Ираном в 2015 году и направленного на урегулирование ядерной проблемы Тегерана, вызвал возражения всех подписантов. Европейские страны главным образом беспокоит угроза введения вторичных санкций против европейских компаний, имеющих дело с Ираном, ведь они уже заключили контракты на миллиарды долларов, а Европа — один из главных покупателей иранской нефти. В ближайшие дни лидеры европейских стран — подписантов соглашения 2015 года собираются предпринять совместные усилия, как они говорят, по спасению иранской ядерной сделки.
В то же время пока Европе ничего не удалось противопоставить нахрапистой манере президента США решать важнейшие международные проблемы практически при полном игнорировании мнения своих союзников. Например, на церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме не было ни одного посла ведущих стран Европы, кроме Румынии, Венгрии и Чехии, и лишь Гватемала и Парагвай собираются в ближайшее время последовать примеру Вашингтона и открыть свои диппредставительства в Иерусалиме.
Однако ничего, кроме выражения озабоченности по поводу открытия посольства, Европа противопоставить Вашингтону не может, а США на это, скажем прямо, наплевать. Для Трампа свои избиратели из американской глубинки ближе всех европейских политиков вместе взятых. Он просто идет пункт за пунктом в выполнении своих предвыборных обещаний, исходя из того, что именно Америка — главный субъект международных отношений, а остальные пусть как-нибудь подстраиваются — или им же будет хуже. Вряд ли Трампа волнует выражение озабоченности Ангелы Меркель, которая говорит, что выход США из ядерного соглашения — это угроза международному порядку.
По большому счету, пока у европейских подписантов соглашения 2015 года нет плана «Б» — прежде всего, в той части, как защитить европейские компании от вторичных американских санкций. Главы МИД Британии, Германии и Франции 15 мая встречаются со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Позже Ангела Меркель наведается в гости в Сочи к Владимиру Путину, в том числе для обсуждения иранского вопроса. На конец мая запланирована встреча Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном в рамках Петербургского международного экономического форума. Москва — союзник Ирана, и от нее, возможно, ждут влияния на Тегеран с целью добиться от него большей гибкости.
Скорее всего, так называемое решительное противодействие европейских лидеров односторонним действиям Вашингтона выльется в то, что они станут уговаривать Тегеран пойти на уступки США, чтобы у Америки был повод не налагать санкции в их самом жестком варианте. Речь пойдет, прежде всего, о замораживании иранской программы разработки баллистических ракет, которая стала одним из поводов для выхода США из соглашения 2015 года. Другой вариант — попытки европейских лидеров добиться индивидуальных исключений из вторичных американских санкций для европейских компаний. О намерении их добиваться уже заявил Париж. Во французском МИД отметили, что не потерпят диктат США как мирового полицейского.
Относительно большее спокойствие пока сохраняет Китай. У него уже есть опыт вполне открытого игнорирования санкций США против Ирана, у которого он продолжал закупать нефть. Будет он нарушать американский санкционный режим и сейчас. Как говорится, может себе позволить.