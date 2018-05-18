США оставят Индию без оружия. Как антироссийские санкции бьют по Дели

Власти Индии считают, что ограничительные меры, введенные Вашингтоном против Москвы , подрывают безопасность страны. Сейчас на Дели приходится более трети оборонного экспорта России . Американские санкции помешают не только закупать новые вооружения, но и поддерживать существующий арсенал.

Запрет на дружбу

Москва всегда была долгосрочным союзником Дели, десятилетиями помогая обеспечивать обороноспособность. Причем условия оплаты, как и все другие особенности сделок, были благоприятными, подчеркнул в беседе с РИА Новости вице-президент Helicopter Engines MRO Pvt. Limited (HE-MRO) Анкур Гупта. Его компания производит вертолетные двигатели.

"Между Индией и Россией неизменно поддерживались действительно взаимовыгодные отношения, особенно в оборонной сфере", — отмечает индийский бизнесмен.

"Ядерная субмарина INS Chakra, обычная подлодка класса Kilo, крылатая ракета Brahmos, истребители МиГ, Су и транспортные самолеты Ил разных поколений, танки Т-76 и Т-78, авианосец "Викрамадитья" — все это получено от Советского Союза в годы холодной войны и позже от России. В других странах такое не купишь за любые деньги. Более того, современные вооружения, производимые в Индии, также изготавливаются по российским технологиям по лицензии", — уточняет научный сотрудник института исследований и анализов в области обороны (IDSA) Лаксман Кумар Бехера.

И теперь хорошо налаженное партнерство под угрозой. В начале апреля США расширили санкционный список российских физических и юридических лиц, включив в него 24 предпринимателя и чиновника, а также 14 компаний, в том числе "Рособоронэкспорт" "Русал" . Введенные Вашингтоном ограничения не позволяют Дели подписывать с Москвой новые контракты в оборонной сфере, а также использовать любые платежные каналы для расчетов по предыдущим договорам.

Вертолет Ка-226Т, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201 в подмосковном Жуковском . 19 июля 2017

"Это ставит Индию в очень непростое положение, поскольку мы не можем завершить начатые ранее переговоры с Россией и выполнить взятые на себя обязательства. Важнейшие соглашения по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 и по аренде второй атомной подводной лодки оказались в подвешенном состоянии", — говорит Анкур Гупта.

Кроме того, американские санкции затруднят экспорт в Индию фрегатов проекта 1135,6 и вертолетов Ка226Т, а также затронут все индийско-российские совместные предприятия в оборонной области — как действующие, так и запланированные, например, Indo Russian Aviation Ltd, Multi-Role Transport Aircraft Ltd и Brahmos Aerospace. Под запрет могут попасть и закупки у России запасных частей, компонентов, сырья — всего, что необходимо для производства и обслуживания лицензионной продукции, уточняет доктор Бехера.

Индия недовольна

Такими перспективами в индийском правительстве недовольны и встревожены, сообщают местные СМИ.

"С одной стороны, США хотят, чтобы Индия оставалась их ближайшим стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем. С другой — ставят под угрозу планируемую закупку С-400 у России, а также проекты по фрегатам, субмаринам и вертолетам", — цитирует своего собеседника газета Times of India.

Разумеется, Вашингтон с готовностью сменил бы Москву в роли поставщика оружия для стран Юго-Восточной Азии, но вряд ли к этому там готовы. Большинство государств, заботящихся о своей безопасности, думает о диверсификации военной техники, руководствуясь простым и мудрым правилом "не клади все яйца в одну корзину". И получить монополиста-поставщика в лице Вашингтона никто не хочет.

Сложности уже возникли — некоторые индийские банки приостановили финансовые операции с Россией. Однако это еще не препятствует исполнению обязательств по контрактам, потому что между Россией и Индией с прошлого года действует система взаиморасчетов под суверенные гарантии государств, уточняет научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН Алексей Куприянов . Другое дело, что Соединенные Штаты должны в принципе определиться, как снизить риски, возникшие из-за ими же введенных санкций, для своих стратегических партнеров — таких как Индия, или, скажем, Индонезия

"Скорее всего, в закон "О противодействии противникам Америки", принятый конгрессом, внесут поправки. Вашингтону придется на это пойти, потому что, наращивая давление на ту же Индию, они рискуют подтолкнуть ее к смене внешнеполитических приоритетов", — считает эксперт.

Понимая это, глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обратился к конгрессу США с призывом ослабить санкционный режим для ряда стран, в том числе Индии.

Придется балансировать

Проблема вывода военно-технического сотрудничества из-под действия американских санкций действительно важна и для Индии, и для России. Предстоящая встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на бизнес-форуме в Сочи будет посвящена и этому вопросу, утверждает политический обозреватель и эксперт по Южной Азии Чандра Пракаш Сингх. Существенно также то, что отношения у Дели с Москвой принципиально иные, чем во времена СССР.

Военнослужащие специального подразделения Вооруженных Сил Индии на этапе первых межвидовых российско-индийских учений "Индра-2017"

"Если в прошлом это были отношения сверхдержавы с развивающейся страной, то сегодня это паритетное взаимодействие двух важных игроков на мировой арене", — говорит доктор Сингх.

Эксперт убежден, что нынешние проблемы удастся преодолеть, если Россия не только продолжит оказывать помощь Индии военной продукцией, но и поделится своими ноу-хау и технологиями в оборонной сфере. То есть сделает то, на что США идут крайне неохотно.

"В непростые времена холодной войны Россия и Индия нашли пути и средства для сотрудничества. Однако сегодня все сложнее, потому что Индия не хочет ставить под угрозу свои связи с США, с которыми ведет переговоры о поставках высокотехнологичного военного оборудования — например, беспилотников Sea Guardian.

Поэтому Дели придется искать сбалансированный подход", — считает вице-президент HE-MRO Анкур Гупта.

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости