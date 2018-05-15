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Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
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Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Третьей мировой войны не будет, считает Далай-лама. Об этом духовный лидер тибетского буддизма, распространенного и в России, заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в североиндийском городе Дхарамсала.
"Думаю, что нет", — сказал Далай-лама в ответ на вопрос о возможности Третьей мировой в связи с ростом геополитической напряженности в мире, в том числе, между Россий и США.
По его словам, в случае ядерной войны погибнет все живое на планете, поэтому всем сегодня "нужно опираться на здравый смысл и широкое, непредвзятое мышление".
Буддийский лидер отметил также, что в современном мире все семь миллиардов человек зависят друг от друга.
"Россия нуждается в западном мире и в Америке, ей нужны их технологии, а Запад нуждается в России, поскольку она обладает огромными природными богатствами… Для всего человечества крайне необходимо, чтобы страны востока и запада жили во взаимном уважении. У России уникальное географическое положение — она играет очень важную роль моста между востоком и западом", — добавил Далай-лама.
Истинные причины всех проблем, по его словам, — это "гнев, острое чувство конкуренции, эгоцентричность". Поэтому особую ответственность за мирное будущее он возлагает сегодня на науку и образование, которые должны просвещать население.
"В давние времена люди жили довольно замкнутыми общинами… Сегодня все семь миллиардов человек — это одна семья. И любая проблема — это проблема всего человечества. А такие проблемы и решать надо по-человечески — встречаться, разговаривать. Если же мы сперва создаем какие-то проблемы, а потом пытаемся решить их силой оружия, то это противоречит логике… Оружие только убивает, приносит еще больше ненависти", — подчеркнул Далай-лама.
Он призвал ученых "рассказывать людям о том, как важно заботиться о благе других в личных отношениях, в семье, в обществе".
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