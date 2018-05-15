«Разумные люди не хотят конфронтации с Россией» 

Разумные страны не хотят конфронтации с Россией, заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, сообщает британская газета The Daily Express.
Политик на партийном съезде в Берлине призвал вернуть России место в G8. По его мнению, Россия может вернуться в G8 или же участвовать в саммитах в формате G7+1.
Кроме того, Линднер подчеркнул необходимость возвращения регулярных саммитов ЕС и России.
"У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка", — сказал он.
Линдер также заявил, что "ни один здравомыслящий человек не испытывает серьезного желания оказаться вовлеченным в конфронтацию с Россией".
Замглавы СвДП Вольфганг Кубицки ранее призывал "критически пересмотреть" санкции в отношении Москвы, так как они, по его мнению, не достигают поставленных целей.
Ранее Die Welt со ссылкой на источники сообщала, что министра иностранных дел Германии Хайко Мааса подвергли критики его однопартийцы за слишком жесткую, на их взгляд позицию, по отношению к России. Они отмечали, что новое правительство ФРГ проявляет слишком слабый интерес к диалогу с Москвой.