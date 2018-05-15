«Разумные люди не хотят конфронтации с Россией»

Разумные страны не хотят конфронтации с Россией , заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер , сообщает британская газета The Daily Express.

Политик на партийном съезде в Берлине призвал вернуть России место в G8. По его мнению, Россия может вернуться в G8 или же участвовать в саммитах в формате G7+1.

Кроме того, Линднер подчеркнул необходимость возвращения регулярных саммитов ЕС и России.

"У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка", — сказал он.

Линдер также заявил, что "ни один здравомыслящий человек не испытывает серьезного желания оказаться вовлеченным в конфронтацию с Россией".

Замглавы СвДП Вольфганг Кубицки ранее призывал "критически пересмотреть" санкции в отношении Москвы , так как они, по его мнению, не достигают поставленных целей.