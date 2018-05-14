Ещё
Главу Ми-5 обвинили в цинизме и лицемерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России в Британии обвинило главу Ми-5 в цинизме и лицемерии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / MI5 Security Service
Посольство России в Великобритании обвинило в цинизме и лицемерии главу британской службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркера.
Выступая в понедельник в Берлине, Паркер заявил о превращении России в "изгоя" на фоне ее "агрессивных и вредоносных" действий.
"Ничего нового мы не услышали. Впечатлил лишь уровень цинизма и лицемерия. Так, в качестве подкрепления обвинения в адрес России в целенаправленном распространении лжи Паркер сам распространяет прямую ложь о якобы существующих трех десятках российских "версий" отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", — заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства.
Он отметил, что британское правительство мобилизует в антироссийскую кампанию новых участников.
"Это говорит лишь о том, что партнеры Великобритании не удовлетворены бездоказательными обвинениями в наш адрес. А поскольку доказательств нет и быть не может, приходится подменять их авторитетом государственной службы и спецслужб. Речь идет о попытке Лондона всеми силами удержать западный блок на позиции противостояния с Россией при лидирующей роли Британии. В конечном счете это лишь усугубляет уже нанесенный вред репутации страны и ее государственного аппарата", — отметил пресс-секретарь.
"Вновь повторяем: российские власти, лишенные доступа к какой-либо внятной информации об обстоятельствах произошедшего, не выдвигали и не могли выдвигать никаких официальных версий этого инцидента. А вот британским властям по-прежнему надлежит выступить с заслуживающим доверие и подкрепленным фактами объяснением того, что случилось на британской территории с двумя российскими гражданами", — добавил он.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
РИА Новости: последние новости
В посольство поступили сообщения о задержаниях граждан России в Британии В Армении планируют масштабную репатриацию Леонтьев извинился перед Пашиняном за высказывания о ситуации в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии начали задерживать россиян141
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня33
Кобзон отказался открывать Крымский мост445
Украинские боевые дельфины не подчинились россиянам56
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37049
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение