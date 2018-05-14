Главу Ми-5 обвинили в цинизме и лицемерии

Посольство России в Британии обвинило главу Ми-5 в цинизме и лицемерии

Выступая в понедельник в Берлине, Паркер заявил о превращении России в "изгоя" на фоне ее "агрессивных и вредоносных" действий.

"Ничего нового мы не услышали. Впечатлил лишь уровень цинизма и лицемерия. Так, в качестве подкрепления обвинения в адрес России в целенаправленном распространении лжи Паркер сам распространяет прямую ложь о якобы существующих трех десятках российских "версий" отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери", — заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства.

Он отметил, что британское правительство мобилизует в антироссийскую кампанию новых участников.

"Это говорит лишь о том, что партнеры Великобритании не удовлетворены бездоказательными обвинениями в наш адрес. А поскольку доказательств нет и быть не может, приходится подменять их авторитетом государственной службы и спецслужб. Речь идет о попытке Лондона всеми силами удержать западный блок на позиции противостояния с Россией при лидирующей роли Британии. В конечном счете это лишь усугубляет уже нанесенный вред репутации страны и ее государственного аппарата", — отметил пресс-секретарь.

"Вновь повторяем: российские власти, лишенные доступа к какой-либо внятной информации об обстоятельствах произошедшего, не выдвигали и не могли выдвигать никаких официальных версий этого инцидента. А вот британским властям по-прежнему надлежит выступить с заслуживающим доверие и подкрепленным фактами объяснением того, что случилось на британской территории с двумя российскими гражданами", — добавил он.