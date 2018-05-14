В Британии начали задерживать россиян

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В посольство поступили сообщения о задержаниях граждан России в Британии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018
Посольство РФ сообщило, что ему стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах британскими пограничниками и полицейскими российских граждан, диппредставительство просит сообщать о таких инцидентах.
"В посольство России в Лондоне стали поступать сообщения о немотивированных задержаниях и допросах сотрудниками пограничной службы МВД Великобритании и полиции российских граждан, прибывающих сюда на законных основаниях, то есть при наличии британской визы", — говорится в заявлении посольства.
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"Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилете до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте info@rusemb.org.uk на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию", — отмечает посольство.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.
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Комментарии125  Ещё 5 источников 
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