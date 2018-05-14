Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам

В секторе Газа при столкновении с израильскими войсками погиб 41 палестинец

В секторе Газа при столкновении с израильскими войсками погиб 41 палестинец, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

«Количество погибших палестинцев увеличилось до 41», — заявил собеседник агентства.

Информагентство отмечает, что израильские силовики ведут стрельбу на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов. Ранее сообщалось о 38 погибших и более 1,7 тысячи раненых.