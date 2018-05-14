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Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
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В секторе Газа при столкновении с израильскими войсками погиб 41 палестинец 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Reuters
В секторе Газа при столкновении с израильскими войсками погиб 41 палестинец, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.
«Количество погибших палестинцев увеличилось до 41», — заявил собеседник агентства.
Информагентство отмечает, что израильские силовики ведут стрельбу на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов. Ранее сообщалось о 38 погибших и более 1,7 тысячи раненых.
14 мая президент США Дональд Трамп объявил об официальном открытии американского посольства в Иерусалиме.
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