Франция вернула Севастополь Украине

Министерство культуры Франции изменило на своём сайте данные о принадлежности Севастополя . Ведомство указало, что город входит в состав Украины

Минкульт создал карту, на которой указал культурные учреждения, участвующие в международной акции «Ночь музеев-2018». В списке был и Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. На сайте указывалось, что он находится по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация . Соответствующий скриншот приводило РИА Новости

Через некоторое время адрес сайта изменился на "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина".