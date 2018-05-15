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Франция вернула Севастополь Украине
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Франция вернула Севастополь Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство культуры Франции изменило на своём сайте данные о принадлежности Севастополя. Ведомство указало, что город входит в состав Украины.
Минкульт создал карту, на которой указал культурные учреждения, участвующие в международной акции «Ночь музеев-2018». В списке был и Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. На сайте указывалось, что он находится по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация. Соответствующий скриншот приводило РИА Новости.
Через некоторое время адрес сайта изменился на "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина".
Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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