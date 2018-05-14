Марк Мобиус готов инвестировать в Северную Корею

Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER

Вместе Южная и Северная Корея представляют собой «прекрасную комбинацию», считает знаменитый инвестор. "У Юга есть технологии, у него есть ноу-хау, у него есть производственные возможности, а у Севера есть ресурсы", — сказал он.

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