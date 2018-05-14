Марк Мобиус готов инвестировать в Северную Корею 

Москва, 14 мая — «Вести. Экономика». Ветеран развивающихся рынков Марк Мобиус заявил, что он «определенно» инвестировал бы в Северную Корею, если бы у него была такая возможность. Об этом сообщает CNBC.
Фото: EPA-EFE/ALEXANDER BECHER
Вместе Южная и Северная Корея представляют собой «прекрасную комбинацию», считает знаменитый инвестор. "У Юга есть технологии, у него есть ноу-хау, у него есть производственные возможности, а у Севера есть ресурсы", — сказал он.
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Сеул и Пхеньян подпишут мирный договор Трамп и Ким могут встретиться в Сингапуре Мобиус: рынок акций может испытать падение на 30-40% Хотя воссоединение Северной и Южной Кореи потребует огромных издержек, это будет «очень и очень выгодно» в долгосрочной перспективе, считает Мобиус, партнер-учредитель Mobius Capital Partners. "Люди, которые на ранней стадии придут в Северную Корею, учитывая это сочетание Севера и Юга, должны получить очень хороший результат", — добавил он. Как сообщали «Вести. Экономика», в конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам саммита подписали совместную декларацию. Главы двух государств договорились провести переговоры о поэтапном ядерном разоружении КНДР вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Лидеры стран решили до конца года заключить мирный договор. В субботу Северная Корея заявила, что закроет свой ядерный полигон 23-25 мая. Ранее в этом месяце Ким Чен Ын заверил Китай в своей приверженности денуклеаризации. В следующем месяце состоится историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера. Трамп и Ким, как ожидается, встретятся 12 июня в Сингапуре.