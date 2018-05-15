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Раскрыта загадка исчезнувшего малазийского Boeing
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Раскрыта загадка исчезнувшего малазийского Boeing 

Рамблер 1 час назад
Пилот малазийского Boeing, исчезнувшего весной 2014 года, хотел убить себя, заявил австралийскому каналу 9Now летчик и авиаинструктор Саймон Харди.
По его мнению, об этом свидетельствует то, что командир Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines Захария Ахмад Шах сделал непредусмотренный маршрутом крюк вокруг родного штата Пинанг в Малайзии. Эксперт уверен, что так летчик прощался с жизнью.
«Он собирался убить себя. Это было сделано намеренно», — заявил Харди.
По его словам, в какой-то момент Шах выключил системы обнаружения самолета и повел его вдоль границ зон ответственности Тайланда и Малайзии в попытке «запутать» авиадиспетчеров.
Харди выразил сожаление, что нежелание пилота жить погубило и пассажиров, однако предположил, что Шах мог надеть кислородную маску, а салон — разгерметизировать, чтобы невольные участники его самоубийства потеряли сознание и не почувствовали боли.
Рейс 370 Malaysia Airlines исчез 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно год спустя все они были признаны погибшими, хотя обломки лайнера не найдены до сих пор.
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