«Здесь вам не Россия»

В ночь с пятницы на субботу в Тбилиси прошли антинаркотические рейды. Операция затронула пять популярных клубов грузинской столицы — Bassiani, Cafe Gallery, «Хидзе», «Мтквари» и «Рокит».

«Спецназ заблокировал Bassiani, музыканты оказались в ловушке, правые силы радикализируются», — такой пост появился вскоре после полуночи в Instagram одного из заведений.

В сопровождении к публикации — фотографии вооруженных правоохранителей и видеозапись обысков.

«Новый смертоносный наркотик»

В мае бюро парламента Грузии отложило на месяц рассмотрение вопроса о либерализации наркополитики — несмотря на то, что это было одним из предвыборных обещаний партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Предлогом стали несколько случаев гибели молодых людей в Тбилиси. Причины их смерти официально объявлены не были (все они умерли дома во сне), но, по слухам, в столице Грузии появился «новый смертоносный наркотик».

Special forses have blocked BASSIANI, musicians trapped in, the rightist are becoming more radical. sos. სპეცრაზმია შემოიჭრა კლუბში. ალყაშია დინამოს სტადიონი. Публикация от BASSIANI/HOROOM (@basssiani) 11 Май 2018 в 4:01 PDT Главной силой, выступающей за либерализацию наркополитики в Грузии, является движение «Белый шум». Лидеры движения обвинили в произошедшем власти, намекнув, что молодых людей могли специально отравить, чтобы отложить принятие смягчающих законов.

«Мы предполагаем, что в летальном исходе виновен не только мефедрон, но и все другие наркотические вещества. Они специально загрязнены неизвестным до сих пор веществом (исходя из клинических признаков, это может был фентанил — опиоидный анальгетик, который в 50 раз сильнее героина и в 80 раз сильнее морфия). Это очень похоже на целенаправленную диверсию, и потребители находятся в беспомощном положении», — заявили в «Белом шуме».

В парламенте на фоне происходящего заговорили о «серьезной волне противостояния» в обществе: «Сегодня я услышал несколько заявлений, что случаи фатального исхода обусловлены непринятием закона. Это далеко от правды. Я прошу инициаторов еще раз отложить этот вопрос. Нельзя начинать обсуждение закона такого уровня при таком противостоянии, давайте продолжим консультации», — заявил один из депутатов, и это предложение было поддержано.

«Они орали и заставляли всех лечь на пол»

«МВД в течение трех месяцев проводило интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия в расположенных в Тбилиси клубах Bassiani и Cafe Gallery для выявления фактов продажи в них наркотических средств», — заявили в пресс-службе МВД Грузии.

В ночь на 12 мая были задержаны восемь предполагаемых наркоторговцев, при этом, как утверждают очевидцы, задержания проводились за час до начала рейдов. Также были задержаны владельцы клуба Bassiani Звиад Гелбахиани и Тато Гетия, лидер «Белого шума» Бека Цикаришвили и лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Полиция отчиталась о том, что большинство задержанных вскоре отпустили, однако в «Белом шуме» заявили о задержании 60 человек, местонахождение которых до сих пор неизвестно.

«Люди веселились и танцевали, потом я увидела, как ворвались те люди с оружием. Первый вооруженный полицейский пошел к диджею, Бачо сказал ему выключить музыку, а потом они орали и заставляли всех лечь на пол», — рассказала Нуца Кухианидзе, которая работала в ту ночь в Cafe Gallery.

We are dancing for freedom! Публикация от BASSIANI/HOROOM (@basssiani) 12 Май 2018 в 9:53 PDT Как сообщили очевидцы, полиция во время операции в клубах применяла силу к посетителям заведений, у некоторых отбирали телефоны. Выгнанные из клубов тусовщики отказались расходиться, на улице образовалось столпотворение из нескольких сотен людей, к которым постепенно присоединились местные жители, узнавшие о начинающемся протесте из сети. Толпа двинулась к зданию парламента.

«Грузины — люди с очень высоким уровнем личной свободы. Я думаю, именно поэтому люди вышли на улицу с определенными требованиями к своей власти. Для местных это абсолютно нормально, у них уже был успешный опыт такого общения с руководством страны. Грузию никак нельзя назвать тоталитарной страной, но у народа есть достаточное количество претензий, и я думаю, что выход молодежи на улицу — это только начало чего-то большего. Электронная сцена здесь круто развита, и клубы — это такой оплот полной свободы, современной молодежи и тех, кто не хочет жить с патриархальными ценностями, которые присущи многим грузинам (и не только старшего поколения). Поэтому рейды по клубам стали для людей такой точкой кипения, потому что власть решила залезть на территорию сакрального. В любом случае данная ситуация очень многогранна, и пока я рад тому, что все решается без насилия и власть реагирует на эти выступления», — рассказал «Ленте.ру» Евгений Петров, который живет в Тбилиси и стал очевидцем протестов.

«Сколько лет еще люди из прошлого столетия смогут мучить людей из нового?»

Bassiani — главный клуб Тбилиси и гордость Грузии, а Forbes называет заведение «самым успешным стартапом в истории страны». В названии — битва при Басиани 1202 года, в которой грузины одержали одну из главных военных побед. Танцпол находится в заброшенном бассейне под главным стадионом Грузии — «Динамо-Ареной имени Бориса Пайчадзе».

«Очень сложно перешагнуть через советское прошлое и поменять сознание людей. Исторически Грузия всегда была частью европейской цивилизации. Базовые понятия и культурный код продолжают быть европейски ориентированными. Когда я смотрю на новое поколение, то приятно удивляюсь тому, насколько современным, во всех смыслах этого слова, оно является. Даже учитывая сложный путь противостояния с Россией, мы смогли отстоять ценности свободы. Мы смогли победить такие сложные вещи, как закоренелость сознания и коррупция. После изменений последних лет нет пути назад. Единственный вопрос, сколько лет еще люди из прошлого столетия смогут мучить людей из нового? При любом раскладе, будущее страны — за молодыми. Нет никакой альтернативы», — рассказывал задолго до рейдов изданию Mixmag основатель клуба Тато Гетиа.

«Намеренно отравили людей и подготовили почву»

Митинг тусовщиков перешел в масштабный рейв в центре города — на площадь перед парламентом принесли аудиосистему и включили музыку. За пульт встали немцы: Ateq, Dj Dustin, Sa Pa — в Bassiani 12 мая проходил шоукейс немецкого лейбла Giegling. После рейда сорвавшуюся вечеринку пришлось перенести на улицу. Танцевали несколько тысяч человек.

Главными лозунгами рейв-протеста стали «Танцуй за свободу», «Мы танцуем вместе, мы боремся вместе» и «Наша любовь громче вашего страха». Молодежь кричала, что им «не нужен новый Путин», а в соцсетях возмущались: «здесь вам не Россия». Танцующих поддержали диджеи всего мира. «Исторический момент», — подписала Нина Кравиц кадр с площади перед парламентом.

«Белый шум» изначально заявил о бессрочном характере акций, снова обвинив власти в ущемлении прав граждан и в подготовке почвы для ужесточения политики.

«Намеренно отравили людей и подготовили почву. С сегодняшнего дня мы, общественные группы, начинаем принципиальную борьбу. Как видите, это каскад преступлений, направленных против человека. Его осуществляют власти», — сказал Бека Цикаришвили.

Среди главных требований протестующих — отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили , отставка министра внутренних дел Георгия Гахария и наказание лиц, ответственных за спецоперацию в клубах. 14 мая протесты начали утихать.

«Мы берем неделю, чтобы наблюдать за рабочим процессом. Мы анонсируем на субботу большую акцию. Мы посмотрим, насколько реалистичными будут обещания, и будем вести себя соответственно», — заявил Бека Цикаришвили. #Danceforfreedom Публикация от BASSIANI/HOROOM (@basssiani) 13 Май 2018 в 7:02 PDT

«Напомните, что там было в России, когда отменяли рейвы?»

«Полиция устроила рейды по двум крупнейшим ночным заведениям Тбилиси. Они закрыли эти клубы, арестовали каких-то дилеров, арестовали зачем-то владельцев клубов, всех выгнали. Один из клубов находится рядом с моим домом, я пошел ночью в магазин и увидел все это. Стоит оцепление, при этом оцепление номинальное — любой мог выйти, никого не задерживали, но никто не расходился. Основная претензия была — что очень грубо вели себя полицейские при этой облаве. Это значит, что они отбирали личные вещи, толкали, но при этом я, например, не видел, чтобы заламывали руки. Но и без этого тут такое считается грубым нарушением прав граждан.

Люди потусовались возле клуба до утра, потом пошли к правительству. Их оттуда вроде разогнали, но на следующий день был официальный митинг, в три часа дня. Собралась целая площадь, говорили лозунги, требовали конкретных действий, призывали к ответу тех, кто виноват. Вечером это все переросло в офигенный рейв прямо на площади, выставили колонки, привезли пульт, приехали диджеи. За этим тоже следила полиция, но было очень красиво, весело, мирно. На следующий день такая же акция продолжилась, пришел министр внутренних дел, извинился за поведение сотрудников, и договорились, что протестующие на неделю прекратят митинги, а он под личным контролем проведет расследование задержаний и всего такого.

Сейчас все спокойно. Выглядело это очень круто, полиция никого не трогала, все вежливо общались — как полицейские, так и протестующие», — рассказал «Ленте.ру» автор Telegram-канала «Лось (19,6)», который стал очевидцем событий в Тбилиси.