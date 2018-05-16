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Во Франции оценили идею Ирана по обходу санкций США
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Во Франции оценили идею Ирана по обходу американских санкций 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Atta Kenare
Предложение Ирана создать в Европе банк для транзакций в евро с целью избежать попадания под американские санкции заслуживает того, чтобы его рассмотрели, заявила РИА Новости французский парламентарий, член комитета по международным делам Национального собрания Франции Дэлфин О.
Ранее посол Ирана в Берлине Али Маджеди заявил, что Иран предпринял предварительные шаги по созданию банка для проведения транзакций в евро со странами ЕС. По его словам, создание подобного банка позволит европейцам продолжать вести торговлю и совершать транзакции не только с Ираном, но и с Россией, которая также находится под американскими санкциями.
"Мы рассмотрим любой механизм, который бы позволил нам вести торговлю в евро, а не в долларах, для того чтобы не быть подверженными вторичным санкциям", — сказала она.
Французский политик также сообщила, что в Европе рассмотрят возможность использования Европейского инвестиционного фонда для защиты компаний. "Так что мы рассмотрим разного рода опции", — добавила парламентарий.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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