Во Франции оценили идею Ирана по обходу санкций США

Во Франции оценили идею Ирана по обходу американских санкций

Ранее посол Ирана в Берлине Али Маджеди заявил, что Иран предпринял предварительные шаги по созданию банка для проведения транзакций в евро со странами ЕС . По его словам, создание подобного банка позволит европейцам продолжать вести торговлю и совершать транзакции не только с Ираном, но и с Россией , которая также находится под американскими санкциями.

"Мы рассмотрим любой механизм, который бы позволил нам вести торговлю в евро, а не в долларах, для того чтобы не быть подверженными вторичным санкциям", — сказала она.

Французский политик также сообщила, что в Европе рассмотрят возможность использования Европейского инвестиционного фонда для защиты компаний. "Так что мы рассмотрим разного рода опции", — добавила парламентарий.