«Среди смертников были дети»

Террористические атаки во втором по величине городе Индонезии Сурабая унесли жизни по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения. Как выяснила полиция, взрывы в христианских церквях организовали члены одной семьи. При этом к их подготовке привлекались дети — младшему ребёнку было 9 лет. Теракты осуществляли также его отец, мать, братья и сёстры, отмечают правоохранители. Местные власти считают, что за акциями устрашения стоит группировка, которая присягнула на верность «Исламскому государству»*.

Около 11 человек погибли, свыше 40 получили ранения в результате терактов в Индонезии. Атаке подверглись три христианских церкви во втором по величине городе страны Сурабая.

Исполнителями стали шестеро членов одной семьи, среди которых были и несовершеннолетние дети, рассказал руководитель национальной полиции Тито Карнавиан

Он отметил, что первый взрыв произошёл около семи утра по местному времени (03:00 мск) возле католической церкви Святой Марии.

«Двое братьев 16 и 18 лет подъехали туда на мотоцикле и взорвали бомбу, в результате ранения получили несколько человек», — приводит слова Карнавиана The Straits Times.

Их отец устроил подрыв рядом с церковью пятидесятников, приведя в действие бомбу, заложенную в автомобиле. Ещё одну атаку осуществила мать, задействовавшая пояс со взрывчаткой.

«Её сопровождали две дочери 9 и 12 лет. Это первый случай в истории Индонезии, когда теракт совершает женщина-смертница», — заявил глава нацполиции.

При этом правоохранителям удалось обезвредить одну из бомб в церкви пятидесятников, которая так и не разорвалась. Также полиция арестовала человека, который собирался атаковать четвёртую цель — Кафедральный собор, пояснил в свою очередь заместитель мэра города Висну Шакти Буана.

Президент Индонезии Джоко Видодо уже назвал произошедшее в Сурабая «варварским, бесчеловечным актом».

«Это террористическая атака, к которой привлекались дети в качестве смертников, является преступлением против человечности и не относится к религиозным вопросам», — сказал он на специальной пресс-конференции.

Признали ответственность

Как отметил Тито Карнавиан, за взрывами в городе стоит группировка «Джамаа аншарут даулах», которая связана с террористической организацией «Исламское государство» . Ей же он приписал недавние беспорядки в тюрьме особого режима в городе Депок . Там содержится исламский проповедник и глава «Джамаа аншарут даулах» Аман Абдурахман, которого правоохранители обвиняют в организации терактов Джакарте в январе 2016 года.

Свою ответственность за инциденты подтвердили в ИГ, сообщила газета The Jakarta Post.

Между тем доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Лариса Ефимова считает, что в Индонезии экстремистские группировки не являются значительной силой. В основном это обусловлено тем, что почти 90% населения страны — мусульмане, которые не приемлют радикальные идеи исламистов.

«Экстремисты все разрознены и действуют подпольно. То есть они не связаны между собой ничем, кроме идеи, существуют маленькими группками и действуют самостоятельно. Они разбросаны по всей стране, но правительство делает всё возможное, чтобы их обезвредить: проводится политика так называемой дерадикализации», — пояснила Ефимова RT.

Она также отметила, что в Индонезии крайне маловероятна ситуация, подобная той, что развернулась в филиппинском городе Марави, когда исламисты группировок «Абу Сайяф» и «Мауте» более пяти месяцев вели открытые столкновения с правительственной армией.

«Я не верю, что такая ситуация возможна в Индонезии в принципе. Всё-таки исламский экстремизм в ней слабее, чем на тех же Филиппинах. К тому же большая часть населения там мусульмане, которые сами выступают против экстремизма. Думаю, что для туристов на Бали нет угрозы в связи с произошедшими терактами. Она может возникнуть только в том случае, если экстремисты туда проникнут. Ведь на Бали живут в основном индуисты», — добавила эксперт.

Взрывы на курорте

городе Денпасар. Отметим, что самыми крупными за историю Индонезии терактами стали события 2002 года, когда на курорте Кута-Бич в Бали произошли несколько взрывов. Экстремисты привели в действие бомбы в трёх разных местах — в ирландском пабе «Пэддиз», у ночного клуба «Сари», а затем и у здания почётного консульства США

«Если брать настроение большинства индонезийских мусульман, то они отнюдь не экстремистские и не махрово исламистские. И они сами считают, что борьба с опасностью террора должна вестись постоянно», — пояснил он в беседе с RT.

Однако Другов отметил, что наличие в стране исламского радикализма в принципе является реакцией на определённые явления в обществе, среди которых — социальное неравенство, накладывающееся на этнические и религиозные различия.

«Сейчас ещё опасность возникает и в связи с тем, что в Юго-Восточную Азию перебазируются игиловцы, потерпевшие или терпящие поражение в Сирии на Ближнем Востоке. В Индонезии всё это понимают. Но я не думаю, что там социальная почва шире, чем где бы то ни было, хотя именно эти социальные, этнические и религиозные различия создают условия для религиозного радикализма», — подчеркнул эксперт.