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Эрдоган: Израиль, США хотят войны на Ближнем Востоке
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Эрдоган: Израиль, США хотят войны на Ближнем Востоке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 14 мая — "Вести. Экономика". Удары Израиля по иранским военным объектам в Сирии и военная помощь США курдским подразделениям в Сирии угрожают миру на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Израиль на прошлой неделе нанес удары по десяткам иранских и сирийских военных целей в Сирии якобы в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил. Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США силам самообороны сирийских курдов (YPG). Анкара считает YPG террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой ИГ (запрещена в России).
"Израиль уже нанес более 50 ракетных ударов по Сирии, провоцируя новую войну в регионе… Давать позитивную оценку подобным шагам невозможно. Зачем нужны эти ракетные удары? Какова цель? Мы не можем подтвердить факт ударов с сирийской территории в направлении Израиля, что стало предлогом для ракетных ударов по Сирии", — отметил Эрдоган, сообщает РИА "Новости".
Эрдоган обсуждал эту ситуацию с президентом Ирана Хасаном Роухани. "Процессы не предвещают ничего хорошего Ближнему Востоку. Необходимо в срочном порядке предпринять шаги по обеспечению мира в регионе. США отправили в Сирию 5 тыс. грузовиков с оружием. В Сирии приземлились 2 тыс. самолетов с вооружением. Зачем такое количество оружия? США проводят гонку вооружений в регионе… Безусловно, действия США разочаровывают Турцию. Мы считаем опасными любые шаги, ставящие под угрозу мир в регионе. Поэтому подходы Вашингтона к ситуации в регионе недопустимы", — подчеркнул Эрдоган.
Совместные шаги, предпринимаемые Турцией, Россией и Ираном, способствуют миру в Сирии, при этом Анкара не смогла предпринять такие же меры со странами Запада. "К примеру, в ходе операции в Ракке США действовали сообща с террористами. Анкара предложила Вашингтону отказаться от этого, но безрезультатно. Тогда мы предприняли совместные шаги с Россией, которая выразила готовность к совместной борьбе с терроризмом. На данный момент операции Турции на севере Сирии проводятся совместно с российской стороной", — заключил Эрдоган.
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