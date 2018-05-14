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Французского мэра восхитил патриотизм крымчан
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Французского мэра восхитил патриотизм крымчан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр французского города Мариньян Эрик Ле Диссэ заявил, что во время визита в Крым его восхитил патриотизм в глазах местных жителей.
Французская делегация находится в Крыму с трехдневным визитом, в рамках которого состоялось подписание соглашения между крымским курортным городом Евпатория и французским городом Мариньян.
"Я восхищен вашим патриотизмом, который у вас в сердце, который у вас в глазах, эта любовь к вашему флагу. Приблизительно 50% французского населения имеет такой же взгляд на свой национальный флаг", — сказал Эрик Ле Диссэ на встрече с властями Евпатории и депутатами Госдумы РФ от крымского региона.
Эрик Ле Диссэ подчеркнул, что ему комфортно находиться в Крыму.
"Я свободный человек, и если намерен приехать в Крым, чтобы разделить между нашими народами какие-то определенные вещи, то никто не сможет мне это запретить", — подчеркнул мэр французского города.
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