Названы сроки переговоров между Южной Кореей и КНДР

В ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, прошедшей в минувшую субботу в пограничном пункте Пханмунджом, была достигнута договоренность о проведении переговоров на высшем уровне, которые пройдут 1 июня текущего года.

Также лидеры двух стран условились продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, в том числе, переговоры военных и переговоры по линии Красного Креста , передает ТАСС . Кроме того, стороны подтвердили общее стремление к скорейшему выполнению условий Пханмунджомской декларации и договорились совместно прилагать усилия в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Пхеньян отменил переговоры с Сеулом , намеченные на 16 мая, поскольку 11 мая начались американо-южнокорейские военно-воздушные маневры, которые КНДР назвали преднамеренной провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове.

В конце апреля текущего года лидеры Республики Корея и КНДР впервые за десятилетие провели двусторонний саммит, по итогам которого была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.