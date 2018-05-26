Ещё
Названы сроки переговоров между Южной Кореей и КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки переговоров между Южной Кореей и КНДР 

Вести.Ru 21 час назад
Фото: EPA
В ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, прошедшей в минувшую субботу в пограничном пункте Пханмунджом, была достигнута договоренность о проведении переговоров на высшем уровне, которые пройдут 1 июня текущего года.
Также лидеры двух стран условились продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, в том числе, переговоры военных и переговоры по линии Красного Креста, передает ТАСС. Кроме того, стороны подтвердили общее стремление к скорейшему выполнению условий Пханмунджомской декларации и договорились совместно прилагать усилия в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, намеченные на 16 мая, поскольку 11 мая начались американо-южнокорейские военно-воздушные маневры, которые КНДР назвали преднамеренной провокацией, противоречащей позитивному политическому развитию на Корейском полуострове.
В конце апреля текущего года лидеры Республики Корея и КНДР впервые за десятилетие провели двусторонний саммит, по итогам которого была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.
Вести.Ru: последние новости
Ким и Мун снова встретились в Пханмунджоме "Народный подъем" против Макрона: парижане снова собрались на демонстрацию Ополченцы схватили двух украинских военных и сохранили Петровское
Комментарии1  Ещё 141 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Абэ решили судьбу Курил194
Россия вернет Турции 1 млрд1089
Сноуден раскрыл истинные чувства Трампа к Путину69
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»525
Задымление происходит в тоннеле метро «Парк победы»2
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Другое
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение