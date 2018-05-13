Рубль падает — на границе становится тише

Количество пересечений российско-норвежской границы на Кольском полуострове снизилось до уровня, в последний раз наблюдавшегося еще до крымского кризиса.

В прошлом месяце полиция, отвечающая за пограничный контроль в Стурскуге, единственном наземном пункте пропуска на границе между Норвегией Россией , насчитала 19 911 пересечений. Последний раз такое низкое число пересечений за апрель наблюдалось в 2012 году.

По сравнению с апрелем 2017 года, падение составило 11,4%.

После нового витка американских санкций рубль резко пошел вниз по отношению к большинству иностранных валют, в том числе к норвежской кроне, стоимость которой 11 апреля составила 7,9 рубля. Во второй половине апреля рубль немного отыграл позиции, но 7 мая перед инаугурацией Владимира Путина на очередной президентский срок снова упал.

Недавнее падение рубля происходит на фоне роста цен на нефть, которые раньше сильно влияли на стоимость российской валюты.

Обычно обменный курс является хорошим барометром пограничного потока, поскольку значительную его часть составляют жители Мурманской области , приезжающие в Киркенес за покупками.

За первые четыре месяца этого года поток на границе сократился на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным Пограничной службы Финляндии, поток снизился и на российско-финляндской границе. В целом с января он упал на 2%, хотя на северном участке границы между Мурманской областью и Лапландией ситуация более стабильна. По сравнению с 2017 годом на пункте пропуска Салла поток в январе-апреле вырос на 0,5%, в то время как на Райя-Йоосеппи/Лотта он сократился на 0,6%.