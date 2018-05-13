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В Париже после резни задержали третьего подозреваемого
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В Париже после резни задержали третьего подозреваемого 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Thibault Camus/AP
Французская полиция задержала третьего человека по делу о нападении с ножом на прохожих в Париже, сообщает France Info.
По данным издания, полицейские задержали друга нападавшего. Мужчина был задержан в Страсбурге.
"Он тоже 1997 года рождения", — говорится в сообщении.
Ранее в сети появилось фото уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих в центре Парижа вечером 12 мая.
Накануне вооруженный ножом молодой человек с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.
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