В Париже после резни задержали третьего подозреваемого

Французская полиция задержала третьего человека по делу о нападении с ножом на прохожих в Париже, сообщает France Info.

По данным издания, полицейские задержали друга нападавшего. Мужчина был задержан в Страсбурге

"Он тоже 1997 года рождения", — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось фото уроженца Чечни Хамзата Азимова, напавшего на прохожих в центре Парижа вечером 12 мая.

Накануне вооруженный ножом молодой человек с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.