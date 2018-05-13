В США монашки заставили подчиниться оружейный концерн

США группа монахинь, выступающая против насилия с оружием, приобрела пакет акций оружейного концерна Sturm, Ruger & Co. Затем с помощью других инвесторов активисты заставили промышленников сделать заявление об опасности вооруженных нападений, сообщает газета New York Daily News.

Кроме того, по заявлению одной из монахинь Джуди Байрон, которая руководит своими сторонниками, производители оружия должны также опубликовать доклад об угрозе использования оружия для внутренней стабильности в стране.

Ранее Байрон была директором средней школы. Однако нападение на гимназию "Сэнди-хук" в 2012 году, которое повлекло многочисленные жертвы, заставился ее начать борьбу с оружейными гигантами. "Мы приобрели акции компании с помощью церкви и на пожертвования горожан. Когда-нибудь мы должны были начать действовать", — рассказала журналистам Джуди.

Владельцы Ruger&Co выразили недовольство "вмешательством в производственные дела некоторых граждан, которые сами не имеют оружия и выступают против его продажи". Напомним, именно из карабина марки Ruger SR-556 в ноябре 2017 года 26-летний Девин Патрик Келли расстрелял в церкви в Техасе 26 прихожан, еще двадцать человек получили ранения.