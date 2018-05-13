Ещё
Белый дом не исключил экономической помощи КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом не исключил экономической помощи КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
США не исключают возможности предоставления экономической помощи КНДР в обмен на отказ этой страны от ядерного оружия, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
«Я бы изучил экономическую помощь с нашей стороны», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что денуклеаризация КНДР должна быть «верифицируемой, необратимой» и полной.
Кроме того, разоружение КНДР, по словам Болтона, должно включать химическое и биологическое оружие.
«Очевидно, что и программу баллистических ракет, как в случае с Ираном, все аспекты их средств доставки ядерного оружия. Я думаю, что мы должны посмотреть на их программу химического и биологического оружия», — сказал он.
По его словам, важно понять, приняла ли Северная Корея решение избавиться от оружия массового поражения.
Напомним, 23-25 мая пройдет церемония закрытия ядерного полигона в Северной Корее. При этом СМИ заявили, что большую часть полигона Пхунгери в КНДР уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний из-за повреждений.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пашинян пригласил в Армению экономиста из США Сатановский резко высказался о «чеченском» теракте в Париже США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Баадур Цуладзе37
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену32
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции386
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана62
Киркоров обратился к негодующим россиянам67
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
В Сети появилось видео смерча в Астрахани
Происшествия
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров обратился к негодующим россиянам
Шоу-бизнес
00:23
Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
Гаджеты Наука и техника
02:14
Теракт в Париже: Россия ждет ответа от Франции
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение