Во Франции пожаловались на унижение Европы Трампом

Решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков, пишет французское издание Le Nouvel Observateur.

Президент США сформировал «настоящее чувство общности интересов среди европейских стран, обычно склонных к ссорам и разделению», пишут автор статьи. Внезапно, продолжает он, «Европа снова нашла свой смысл существования».

Заявление Трампа стало «унижением Европы». После этого Ангела Меркель заявила, что Европа «не может больше рассчитывать на Соединенные Штаты в вопросах обороны», а Эммануэль Макрон призвал вспомнить о «европейском суверенитете».

Автор публикации задается вопросом о том, станет ли 2018 год решающим моментом для «европейского пробуждения» и перейдет ли Европа от слов к делу.

Европейцы «переживали шок за шоком» после избрания Дональда Трампа на пост президента США, пишет автор, уточняя, что речь идет о его позиции по НАТО и статье 5 Устава альянса, гарантирующей «автоматическую защиту» союзников, о требовании американского лидера к Европе потратиться на оборону, а также о единоличных демаршах — от выхода США из Парижского соглашения по климату, до признания статуса Иерусалима и объявления торговой войны.

«Каждый раз европейцы выражали сожаления, но не хотели терять надежду в отношении американского союзника — ведь с момента окончания Второй мировой войны они так привыкли жить под зонтом безопасности США», — говорится в статье.

Однако последней каплей стал именно выход США из иранской сделки, заключенной с участием европейцев. В Европе сетуют на то, что Вашингтон ни стал даже в малой степени учитывать мнение Европы по этому вопросу и не предложил никакой альтернативы, помимо применения силы.

Автор статьи уверен, что решение Трампа стало «особенно катастрофичным» для Эммануэля Макрона. Это его «личное поражение», и теперь Макрон собирается возглавить «европейский бунт», пишет издание.

Появление Трампа было необходимо, чтобы «европейцы отдали себе отчет в сложности нового мира, а также в общих интересах, которые заключаются в том, чтобы просто-напросто существовать», заключает автор статьи.

Forbes ранее в воскресенье написал, что после выхода США из ядерной сделки Иран остался без рычагов давления и никак не может помешать введению санкций; сторонники жесткой линии в Тегеране уверились в том, что создание собственного ядерного оружия — единственный рациональный вариант.

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и сообщил о введении новых санкций и возобновлении старых.