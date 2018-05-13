Lamborghini папы Римского ушел с молотка

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Белый Lamborghini папы Римского продан с аукциона в Монако 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
На торгах аукционного дома Sotheby's белый суперкар Lamborghini Huracan папы Римского Франциска продан за 715 тыс. евро, сообщают информационные агентства.
Торги прошли в Монако. Цены на Lamborghini Huracan начинаются от 183 тыс. евро, так что машина с автографом Франциска на капоте почти в четыре раза превысила рыночную стоимость, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Машину папа Римский получил в подарок, когда в 2017 году встречался с руководством Lamborghini. Некоторое время автомобиль находился в музее Lamborghini в окрестностях Болоньи.
Деньги от продажи пойдут на благотворительность. В частности, их потратят, чтобы помочь вернуться домой христианским беженцам из Ирака.
В 2014 году мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glide папы Римского Франциска был продан на благотворительных торгах за 241,5 тыс. евро.
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