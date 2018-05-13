Американский избирком атаковали с Украины

Кибератака с украинского компьютера была совершена на веб-сайт выборов в графстве Нокс штата Теннесси ( США ).

Заместитель директора по информационным технологиям графства Нокс Дэвид Болл сообщил, что на количество иностранных посетителей на сайте было подозрительным. Кроме того, доказано вредоносное вторжение с IP-адреса Украины

В отчете Sword & Shield Enterprise Security указывается, что веб-сайт получил запросы о доступе примерно из 100 стран со всего мира.

Вместе с тем, профессор Университета Райса Дэн Уоллах отмечает, что в сети Интернет есть большое количество фонового трафика. И очень легко скрыть свое местонахождение, если совершить атаку через чужой компьютер, предварительно его взломав.

Данные проходившего 1 мая голосования затронуты не были, однако сайт не работал около часа после прекращения опросов.