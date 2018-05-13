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УПЦ обвинила Россию во вмешательстве в церковные дела
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УПЦ обвинила Россию во вмешательстве в церковные дела 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.
"Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания (автокефалии. — Газета.Ru) с целью помешать ему", — отмечается в сообщении.
По данным УПЦ, "прокремлевские политические структуры" якобы организовали сбор подписей против автокефалии. Этому же способствует на территории страны и Украинская православная церковь Московского патриархата. Синод выразил протест против вмешательства российской стороны в церковные дела.
Ранее главы поместных церквей выступили против идеи автокефалии УПЦ.
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