УПЦ обвинила Россию во вмешательстве в церковные дела

На Украине Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата обвинил российскую сторону в создании препятствий для получения автокефалии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

"Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания (автокефалии. — Газета.Ru) с целью помешать ему", — отмечается в сообщении.

По данным УПЦ, "прокремлевские политические структуры" якобы организовали сбор подписей против автокефалии. Этому же способствует на территории страны и Украинская православная церковь Московского патриархата. Синод выразил протест против вмешательства российской стороны в церковные дела.

Ранее главы поместных церквей выступили против идеи автокефалии УПЦ.